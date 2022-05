Le G7 s’alarme d’une aggravation de la crise du blé

Deuxième producteur de blé au monde, l'Inde a annoncé samedi interdire les exportations de blé, sauf autorisation spéciale du gouvernement, face à la baisse de sa production, due notamment à des vagues extrêmes de chaleur. Une décision qui vise à assurer la "sécurité alimentaire" de ses 1,4 milliard d'habitants, mais qui va "aggraver la crise" d'approvisionnement en céréales avec la guerre en Ukraine, se sont alarmés les ministres de l'Agriculture du G7 réunis à Stuttgart, en Allemagne. "Si tout le monde commence à imposer de telles restrictions à l'exportation ou même à fermer les marchés, cela ne fera qu'aggraver la crise et cela nuira aussi à l'Inde et à ses agriculteurs", a déclaré le ministre allemand de l'Agriculture, Cem Özdemir, à l'issue d'une réunion avec ses homologues. "Nous nous sommes prononcés contre des restrictions d'exportation et appelons à maintenir les marchés ouverts […]. Nous appelons l'Inde à prendre ses responsabilités en tant que membre du G20", a-t-il ajouté. L'offensive militaire russe en Ukraine perturbe gravement l'activité agricole dans les campagnes de ce pays qui était jusque-là le quatrième exportateur mondial de maïs et en passe de devenir le troisième exportateur de blé. En raison du blocus imposé aux ports ukrainiens, une vingtaine de tonnes de céréales attendent dans les silos d'être exportées et la récolte de cette année est menacée. La hausse des prix et les pénuries font ainsi planer un risque de famine et de troubles sociaux, en particulier dans les pays les plus pauvres qui importent massivement leurs besoins en céréales. En premier lieu : les pays du sud de la Méditerranée dont l'Égypte, très dépendante de l'extérieur.