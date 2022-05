La Russie veut se détacher de la Cour européenne des droits de l’homme plus tôt que prévu

"La Russie ne respectera pas les décisions prises par la Cour européenne des droits de l’homme prises après le 16 mars 2022" a annoncé ce mardi matin l’agence de presse Tass en se référant à un projet de loi proposé par des membres des chambres haute et basse du Parlement russe. Citant Pavel Krasheninnikov, auteur du texte et chef du comité de la Douma d’État sur la construction de l’État et la législation, la dépêche ajoute : "les arrêts de la Cour ne seront plus un motif de révision des décisions des tribunaux russes."