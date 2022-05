L'Allemagne va "intensifier" sa coopération militaire avec Suède et Finlande, candidates à l'Otan

Le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré mardi que son pays allait "intensifier" sa coopération militaire avec la Suède et la Finlande, qui cherchent des assurances de sécurité pour la période de transition jusqu'à leur intégration souhaitée dans l'Otan.

"Nous allons intensifier notre coopération militaire, notamment dans la région de la mer Baltique, et via des exercices communs", a affirmé M. Scholz lors d'une conférence de presse à Berlin, précisant que Suède et Finlande pourront compter sur le soutien de l'Allemagne "surtout dans cette situation très particulière" précédant leur acceptation espérée au sein de l'Otan.