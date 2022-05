Une conductrice fantôme belge provoque un crash sur une autoroute française : 4 morts

C'est un tragique accident de la route qui est survenu le 4 mai dernier, aux alentours de 22 heures, en France et qui concerne une Belge, rapporte nos confrères de Het Laatste Nieuws. Une Courtraisienne qui roulait sur l'A1 à hauteur de Douai, dans le nord de la France, en direction de Paris a pour une raison qui demeure jusqu'ici inconnue fait demi-tour au péage Fresnes-lès-Montauban.

Quelques kilomètres plus loin, la conductrice fantôme n'a pu éviter le crash avec une voiture dans laquelle se trouvait trois jeunes. Le bilan est tragique puisque les quatre occupants sont tous décédés. Dans la seconde voiture figuraient un jeune homme de 21 ans, une fille de 19 ans et son frère âgé de 15 ans. Ce dernier n'est pas mort sur le coup mais a été transporté dans un état critique à l'hôpital de Lille. Il succombera à ses blessures le lendemain. Lui et sa soeur étaient originaires de la région d'Arras.