Le gendre de Vladimir Poutine s'appelle Igor... Zelensky: qui est-il vraiment?

La vie peut parfois nous réserver des surprises. Demandez donc à Vladimir Poutine. En effet, le président russe a une fille qui s'appelle Katerina Tikhonova (37 ans). Cette dernière est en couple avec un Russe qui s'appelle Igor... Zelensky. Un nom dont Vladimir Poutine doit certainement faire des cauchemars car il est exactement le même que le président ukrainien. Un président qui lui propose une solide résistance depuis plus de trois mois dans la guerre qui les oppose.

Aujourd'hui, des règles très strictes ont été imposées à la jeune femme en raison de l'invasion par son père de l'ennemi voisin. Elle n'est donc plus libre de voyager où elle veut. On ne sait d'ailleurs pas encore où le couple séjourne.

Selon des informations provenant d'une enquête menée par le média indépendant russe IStories et le quotidien allemand Der Spiegel, le couple se serait formé en 2017. "Pendant deux ans, de 2017 à 2019, elle a dû faire ce trajet, de Moscou à Munich, plusieurs dizaines de fois. Fatiguée par ses voyages incessants, elle a finalement décidé de le rejoindre en Allemagne afin de vivre avec son compagnon", expliquent les médias.

On sait très peu de choses sur la vie privée du président russe. Cependant, Katerina Tikhonova, qui a une grande soeur s'appelant Maria Vorontsova, serait née en Allemagne avec sa précédente femme, Lioudmila Poutina. Époque où l'homme fort du Kremlin travaillait pour le KGB, les services secrets russes. Très jeune, elle a été passionnée par la danse. Depuis plusieurs années, elle est également vice-directrice de l'Institut de recherche mathématique des systèmes complexes de l'université de Moscou. Jusqu'en 2017, elle était mariée à Kirill Shamalov (40 ans), le plus jeune milliardaire russe de tous les temps. On ne sait pas comment elle et Zelensky se sont trouvés ni comment ils se sont rencontrés.

De son côté, Igor Zelensky, 52 ans, est un danseur de ballet professionnel. On le décrit comme l'un des meilleurs danseurs de ballet de Russie ainsi qu'une star du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et de la New York City Ballet Company. Il a donc pu exercer son art dans des solos et des rôles principaux dans les plus beaux théâtre ou opéra du monde entier.

Il était également metteur en scène et dirigeait le ballet de l'État de Bavière jusqu'à récemment. Avant sa relation avec la fille du président, il a eu plusieurs aventures avec des ballerines. Dont Jana Serebrjakova avec qui il a eu trois enfants. Né en Russie, il possède également des racines géorgiennes. Il est issu de la région de Krasnodar, proche de la frontière avec l'Ukraine. Mais, à priori, il n'a aucun lien avec le président ukrainien.

Récemment, il a dû quitter son rôle de directeur à Munich alors qu'il disposait d'un contrat jusqu'en 2026. La faute à ses opinions politiques. En effet, il a refusé de condamner la guerre sanglante de son beau père en Ukraine. Peu de temps avant son licenciement, il avait travaillé avec Poutine sur un nouveau théâtre en Crimée, le territoire annexé par la Russie.