Cinq ans après l'attentat suicide, Manchester se souvient: 20.000 personnes attendues aux commémorations

Plus de 20.000 participants étaient attendus à une course à pied en hommage aux victimes, dont des survivants comme Freya Lewis, 19 ans et grièvement blessée. Une messe est également prévue. Les cloches retentiront ensuite à 22h31, heure de l'attentat à la Manchester Arena.

Le 22 mai 2017, Salman Abedi avait fait exploser sa bombe à Manchester (nord de l'Angleterre) à la sortie d'une immense salle de concert dans laquelle venait de se produire la pop star américaine Ariana Grande. Vingt-deux personnes avaient été tuées, dont sept enfants, et 260 personnes blessées.