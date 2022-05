Accueil International Europe Boris Johnson en difficulté malgré un rapport sur le Partygate en demi-teinte Le détail du rapport Suer Gray exonère partiellement Boris Johnson du non-respect des règles du confinement pendant douze apéritifs et fêtes organisés dans Downing Street. Mais la pression reste intense autour du Premier ministre. Tristan de Bourbon Correspondant de La Libre à Londres



Boris Johnson a été sérieusement remué mercredi à la Chambre des communes après la publication du rapport sur le Partygate. Après plus de six mois de polémiques, la haute fonctionnaire Sue Gray a enfin publié le détail des seize apéritifs et fêtes organisés pendant les confinements dans Downing Street, la résidence de travail du Premier ministre, et dans des ministères proches. L’opposition a...