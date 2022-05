Accueil International Europe La Commission européenne propose de confisquer les avoirs des oligarques russes visés par les sanctions Qui casse paie. Mardi au Forum économique mondial de Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a suggéré que les avoirs russes gelés dans le cadre des sanctions européennes - yacht, villas, comptes en banque… - puissent être utilisés pour financer la reconstruction de l’Ukraine, agressée par la Russie. Olivier le Bussy



©AP

Plus vite dit que fait. Parce que l'expérience a enseigné aux Européens la difficulté d'identifier les avoirs détenus par le millier d'oligarques et de personnalités russes et biélorusses au pouvoir ou proche de celui-ci, visés par les sanctions. Ces avoirs sont souvent...