Un homme déguisé en grand-mère attaque la Joconde avec du gâteau: "Je fais ça pour la planète"

Les réseaux sociaux ont été inondés ce dimanche. Et pour cause, plusieurs vidéos d'un homme qui envoie un morceau de gâteau contre la vitre qui protège la Joconde ont été dévoilées. Pour rappel, le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci se situe au Musée du Louvre à Paris. Bien gardée, elle est protégée par une épaisse vitrine.

Selon le quotidien espagnol El Pais et CNN Brasil, les faits se sont déroulés dans le courant de ce dimanche 29 mai. À 13h30, un homme balançait déjà l'information sur Twitter: "Je viens juste de voir un homme lancer un morceau de gâteau sur la Mona Lisa".

Avant de publier une vidéo près de deux heures plus tard. Sur cette dernière, on aperçoit de la crème qui se trouve sur la vitre de protection. "Ça me paraît irréel, mais un homme déguisé en vieille dame s'est levé d'un fauteuil roulant et a essayé de briser la vitre de protection de la Mona Lisa. Il a ensuite étalé du gâteau sur la vitre, et a jeté des roses autour de lui avant d'être maîtrisé par la sécurité", a-t-il ajouté dans la description.

Intercepté par la sécurité, l'homme, qui semble être responsable de l'incident, s'est également exprimé dans une autre vidéo. "Pensez à la Terre. Il y a des gens qui sont en train de détruire la Terre. Pensez-y. Les artistes, (Illa?) vous dit: 'pensez à la Terre'. Tous les artistes, pensez à la Terre. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pensez à la planète." Selon les visiteurs, il s'était déguisé en vieille dame et circulait dans un fauteuil roulant. Fauteuil que l'on observe sur certaines vidéos. Après avoir tenté de saccager la toile, il a ensuite été escorté en dehors du musée.