Alexeï Navalny poursuivi pour avoir fondé un "groupe extrémiste"

L'opposant de 45 ans dit être accusé d'avoir fondé un "groupe extrémiste" "pour inciter à la haine contre les fonctionnaires et les oligarques". Le chef de l'opposition, âgé de 45 ans, est en prison depuis plus d'un an pour des accusations controversées remontant à près d'une décennie et est accusé de plus en plus d'infractions pénales. La semaine dernière, une peine de neuf ans de prison pour escroquerie et insulte un juge lors d'un précédent procès en appel a été confirmée. L'opposant au régime de Vladimir Poutine a en outre été condamné à purger sa peine en régime "sévère", ce qui implique des conditions de détention plus rudes.