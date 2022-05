Chaos au Stade de France: l'opposition accuse Gérald Darmanin de "mensonges"

A la veille de l'audition de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera au Sénat, le député LR Eric Ciotti a estimé sur France 2 que la version du ministre de l'Intérieur sur les "30.000 à 40.000 supporters anglais sans billet ou avec des billets falsifiés" est "totalement fausse et mensongère".

"La réalité, c'est qu'il y a sans doute des faux billets, mais pas dans cette proportion. Et la réalité qui est occultée, c'est qu'il y a eu des agressions, qu'il y a eu des vols venant de ressortissants de ces quartiers", a-t-il poursuivi, dénonçant "une délinquance particulièrement présente en Seine-Saint-Denis".

A douze jours du premier tour des législatives, Eric Ciotti a réclamé la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les incidents entourant cette finale de C1 entre Liverpool et le Real Madrid.

"Le Sénat l'a déjà demandée, il en faudra une à l'Assemblée nationale également, en tout cas moi personnellement je la réclame", a expliqué le candidat à sa réélection dans les Alpes-Maritimes.

Selon plusieurs sources parlementaires, la mise en place d'une commission d'enquête à l'Assemblée paraît toutefois impossible avant les élections législatives des 12 et 19 juin, d'autant que le groupe LR n'a plus de "droit de tirage" pour l'obtenir.

Sur France Inter, le président du RN Jordan Bardella a traité Gérald Darmanin de "menteur pathologique", lui reprochant son "déni" au risque d'un "incident diplomatique avec la Grande-Bretagne".

A gauche, Adrien Quatennens a pointé du doigt le ministre ainsi que le préfet de police de Paris Didier Lallement, que le député LFI juge "incapables de gérer la sûreté des événements et la tranquillité publique".

"C'est bien la chaîne de commandement et la doctrine d'utilisation des forces de l'ordre qui est en cause", a-t-il estimé sur Public Sénat.

Le député de la Loire Régis Juanico (Générations), spécialiste des questions sportives, juge "très inquiétante" la soirée de samedi, dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris-2024, "même si ce ne sont pas des événements complètement comparables".

"Ca tombe très très mal. Les images nous font énormément de mal au niveau international", ajoute-t-il auprès de l'AFP.

Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, va auditionner mercredi Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.

"A ce stade", le Sénat va commencer par auditionner les ministres et "ajustera" ses décisions en fonction des réponses apportées, a indiqué lundi le président de la commission des Lois François-Noël Buffet (LR) à l'AFP. "Si les informations ne nous paraissent pas suffisantes, on envisagera d'aller plus loin", a-t-il ajouté.