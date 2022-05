L'Espagne entrouvre ses frontières de Ceuta et Melilla aux travailleurs marocains

Accord Espagne-Maroc sur la réouverture des frontières à Ceuta et Melilla

L'Espagne et le Maroc se sont mis d'accord pour une réouverture "dans les prochains jours" de leurs frontières entre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla et le nord du Maroc, fermées depuis deux ans, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie espagnole.