Procès des attentats de Paris: dix accusés refusent de comparaître à l'audience

Le procès des attentat du 13 novembre évoque le sort des "orphelins" des attentats

"Quarante-sept ne diront plus jamais papa. Vingt ne diront plus jamais maman. Et deux ne diront plus jamais ni maman, ni papa". Le sort des enfants orphelins, "victimes du terrorisme", a été lundi au coeur des plaidoiries d'une demi-douzaine d'avocats de parties civiles au procès des attentats du 13-Novembre.