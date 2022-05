Accueil International Europe Sommet européen : face à la crise alimentaire mondiale qui menace, les Vingt-sept envisagent trois pistes de solution L’Afrique demande à l’UE son aide pour sortir les céréales bloquées en Ukraine. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes



La guerre russe en Ukraine est en train de provoquer une crise alimentaire mondiale, dont Moscou s'attelle à imputer la responsabilité à l'Occident. Cette situation pose deux défis fondamentaux à l'Union européenne. L'un est d'ordre humanitaire, voire géopolitique, puisqu'elle doit pallier les risques de choc alimentaire et de déstabilisation qui pèsent sur les régions, notamment d'Afrique, les plus impactées par les pénuries de blé et des produits de base. L'autre...