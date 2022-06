La Commission valide le plan de relance polonais, malgré de fortes réticences internes

La Commission européenne donne son feu vert au plan de relance polonais

Bruxelles a donné mercredi son feu vert au plan de relance polonais de 35,4 milliards d'euros, bloqué depuis plus d'un an à cause des manquements reprochés à Varsovie en matière d'indépendance de la justice, suscitant des grincements de dents jusqu'au sein de l'exécutif européen.