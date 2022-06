Accueil International Europe "La Reine, je l’adore, c’est ma reine" : Elizabeth II, un personnage à part dans le cœur des Britanniques Son aura demeure telle que chaque Britannique se souvient parfaitement du moment où il l’a rencontrée ou croisée. Tristan de Bourbon Correspondant de La Libre à Londres



Malgré son nom aux sonorités très hispanisantes, Begona Vaccaro est on ne peut plus britannique. Pour preuve ? Son sourire lorsque l'on évoque avec elle la reine Elizabeth II, que les Britanniques célèbrent durant quatre jours à partir de ce jeudi pour ses 70 ans de règne. "La Reine, je l'adore, c'est ma reine, je la surnomme d'ailleurs Queenie", rit sous cape cette mère de 46 ans, secrétaire dans une entreprise londonienne. Cette native de l'est de Londres s'est en effet un peu approprié cette femme si inséparable de l'image du Royaume-Uni. Peut-être parce qu'elle l'a vue de ses propres yeux lorsqu'elle gambadait encore en culotte courte. "Mon premier souvenir...