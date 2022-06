Accueil International Europe Le fiasco du Stade de France met Darmanin en difficulté Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, ont été entendus ce mercredi en fin de journée pendant plus de deux heures par la commission des lois du Sénat. Objet de l’audition : le fiasco de la finale de la Ligue des champions. La rencontre de football opposant le Real Madrid à Liverpool s’est déroulée ce samedi 28 mai au Stade de France situé à Saint-Denis, à quelques kilomètres au nord de Paris. Laurent Dupuis, correspondant à Paris

Le coup d’envoi du match a été donné à 21 h 36, avec 36 minutes de retard, à cause du chaos à l’entrée du stade. Des personnes avaient enjambé les portiques et forcé des barrages, avant que les portes de l’enceinte ne soient fermées et que des milliers de supporters de Liverpool se retrouvent coincés et entassés dans un goulot, abandonnés sans la moindre communication. Les forces de l’ordre sont ensuite...