Les 70 ans d'histoire et de fringues d'Elizabeth II en huit photos

Les 70 ans de règne d'Elizabeth II sont synonymes de 70 ans de tenues officielles pour apparaître aux yeux du monde. Mais aussi de 70 ans de commentaires sur ses fringues ou 70 ans de choix tout sauf anodins en matière de communication vestimentaire. Décryptage en huit photos.

1) Le premier jour du règne, le 2 juin 1953

©Reporters

La Reine Elizabeth II, coiffée de la Couronne Impériale et tenant le Sceptre à la Croix et le Globe du Souverain, se dirige vers la sortie de l'Abbaye de Westminster.

Les bijoux de la Couronne ne sont pas souvent arborés par la Reine, mais elle les porte au moins une fois par an à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session du Parlement.

Exception faite en 2017, jour où elle arbore un tailleur bleu et un chapeau qu'on a appelé le chapeau anti-brexit.

2) 14 mai 1963, un voyage en Belgique

©Rue des Archives

La reine Fabiola et le roi Baudouin de Belgique sont à Buckingham Palace.

Sur cette photo, la reine arbore déjà le manteau posé sur une robe. Les gants et le petit sac complètent la panoplie. Le petit sac n'a pas changé depuis le début de son règne. En 2014, avec François Hollande, on dirait qu'elle porte toujours et encore le même petit sac.

3) 1er juillet 1969, l'investiture du Prince Charles comme Prince de Galles

©PHOTONEWS

Dans cette photo d'archive, la Reine apparaît plus comme une mère que comme une souveraine. Chose étonnante, elle arbore un chapeau à la forme compliquée, proche de la coiffe ou du bibi. Elle abandonne ces formes dans les années 70. Chose encore plus étonnante, elle tient une ombrelle. Il est très rare que la Reine porte un accessoire qui pourrait la gêner. L'historien de la mode Denis Bruna précise que l'habilleuse de la Reine, Angela Kelly, prend soin de supprimer les volants, ou les écharpes des toilettes royales, pour ne pas l'embarrasser.

4) 1983, tout sauf morne plaine, ce jour-là

©PHOTONEWS

La reine Elizabeth vient sur le champ de bataille à Waterloo. La broche et le collier de perles à double rang sont déjà installés, mais elle porte encore des tailleurs à manches raccourcis qui vont disparaître petit à petit de son dressing officiel. Que fait-on de toutes ses tenues, vous demandez-vous ? D'abord, la Reine cherche à reporter ses toilettes officielles, dans des événements de genre différent. Mais pour éviter d'être prise en photo dans la même tenue, une partie des étoffes des vêtements portés en public sont récupérées pour créer son vestiaire de jour. Ou ses habits de villégiature.

5) Avril 1992, Elizabeth II à cheval à Balmoral

©PHOTONEWS

La reine ne porte jamais jamais de pantalon, peut-être à l'exception des moment où on l'a vue à cheval. Même dans son vestiaire de jour, hors de son calendrier officiel, jamais de pantalon.

A noter, la Reine porte des foulards pour monter à cheval. Des foulards de la maison Hermès dont elle est fan. La maison Hermès lui a d'ailleur dédié un carré à l'occasion de son 90e anniversaire.

6) 4 octobre 2002, en route vers le Canada

©PHOTONEWS

La Reine Elizabeth a bien compris que porter une couleur de façon monochrome la rend immanquablement reconnaissable. Denis Bruna, également conservateur en chef du musée des Arts décoratifs à Paris, le précise : "Si on la compare avec des souveraines, des cheffes d'Etat, ou même des reines de Belgique, et bien que leur style vestimentaire soit élégant, il ne produit pas cet effet-là . Elle est très unique, elle est comme la reine d'Angleterre. Elle est la reine d'Angleterre ".

7) 5 juin 2014, le 70e anniversaire du débarquement

©PHOTONEWS

Le couple royal d'Angleterre et le président français François Hollande assistent à la cérémonie d'accueil officiel à l'occasion des commémorations du 70ème anniversaire du débarquement. La reine d'Angleterre porte des gants en toute saison, bien qu'on ait dit, à tort, qu'elle portait des gants pour éviter de contracter le covid. Erreur donc : si la Reine porte des gants, c'est parce qu'ils font partie des codes du vêtement aristocratique. D'ailleurs, "historiquement, on portait des gants blancs pour montrer que ses mains étaient blanches, contrairement aux mains de ceux qui travaillaient", nous rappelle notre historien de la mode. Les gants permettent aussi, de même que le sac, de s'occuper les mains lorsque l'on est en représentation. Jamais de mains dans les poches !

8) 6 juin 2019, je veux revoir ma Normandie

©PHOTONEWS

Le président des Etats-Unis Donald Trump et sa femme Melania, le prince Charles et la reine Elizabeth II d'Angleterre sont à Portsmouth pour le 75ème anniversaire du débarquement en Normandie. A cette occasion, une photo rare de la reine Elizabeth II avec des lunettes de soleil. Notez que le staff de la Reine en charge de son image est toujours au courant de la couleur des vêtements qui seront portés par les personnes qu'elle est amenée à rencontrer. Pour éviter tout impair, ou toute rivalité vestimentaire.