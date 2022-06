L'idée audacieuse d'une étudiante pour trouver un stage lors du Festival de Cannes: "Jean Reno m'a encouragée"

Clara Alonso

est étudiante en dernière année de master en lettres modernes à l'Université Côte d'Azur. Actuellement, la jeune Française cherche une alternance dans un domaine légèrement différent : la communication et les relations presse. Afin de faire la différence avec les autres candidats, elle a décidé de se rendre à la soirée de fermeture du festival de Cannes, samedi soir, un "CV pancarte" en mains. Sur le bout de carton, l'on pouvait lire : "Recherche alternance en relations presse/communication. Presse/Cinéma/Audiovisuel. A partir de septembre 2022, pour 24 mois."

"Je me suis dit que ça pouvait être une façon de montrer aux recruteurs ma détermination à trouver une alternance (ndlr : une formation qui combine des jours à l'école et des jours en entreprise)", explique-t-elle à "La Libre Etudiant".

"Comme je ne trouvais pas d'entreprise qui m'accepte, je disais souvent à mon entourage que j'allais finir par me balader sur la Croisette avec une pancarte. Puis j'ai décidé de vraiment le faire. C'était une façon pour moi de provoquer la chance et de prendre les choses en mains."

Après plusieurs semaines à postuler de façon classique, la jeune femme "en avait marre d'attendre la réponse des recruteurs". "La majorité du temps, mes candidatures n’avaient aucun retour, même négatif. Quand je postulais sur LinkedIn, je voyais qu'il y avait déjà une cinquantaine de candidats qui avaient postulé alors que l'offre venait juste d'être postée. Ma candidature était noyée parmi toutes les autres. J'avais l'impression de ne pas être vraiment maître de ma recherche."

"Je n'ai eu que des retombées positives"

La jeune femme de 24 ans a donc cherché à attirer l'attention de la multitude de personnes présentes au festival de Cannes. "Je ne savais pas trop comment les gens allaient réagir. J'ai été étonnée de voir que la plupart me souriaient et m'encourageaient. Certains sont venus vers moi pour discuter et me donner des conseils", poursuit-elle. Le célèbre acteur français Jean Reno a même posé avec elle. "Il m'a souhaité 'bon courage'", souligne-t-elle.

Cette initiative lui a permis de décrocher quelques contacts intéressants. "Pour l'instant, je n'ai eu que des retombées positives", dit-elle. Sur TikTok, où l'étudiante a posté une vidéo résumant son action, elle a déjà engrangé 500.000 vues et des milliers de likes. "J'ai obtenu un entretien dans une boite que j'aime beaucoup, et quelques contacts essaient de m'aider dans ma recherche."

A la rentrée prochaine, la jeune femme intégrera Sup de Pub, une école de communication à Paris en relations publiques, réputation et influence. "J'ai vraiment envie de travailler dans le cinéma, l'audiovisuel et la culture", conclut-elle.