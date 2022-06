Cet étudiant français possède une dizaine d'armes chez lui: "Je voudrais en porter une légalement dans la rue"

Après la tuerie d'Ulvade (Texas) qui a conduit à la mort de 19 enfants, les débats font plus que jamais rage entre les pro- et les anti-armes aux Etats-Unis. Mais il n'y a pas que dans le pays de l'Oncle Sam qu'on retrouve des défenseurs du port d'armes citoyen. Les équipes d'Envoyé Spécial ont enquêté sur la circulation d'armes en France, et interrogé des Français qui voudraient pouvoir porter une arme dans la rue. C'est le cas de cet étudiant de 22 ans qui possède un véritable arsenal chez lui.

Dans un extrait diffusé par France 2 avant l'émission complète de ce jeudi soir, on peut voir, étalées sur son lit, une dizaine d'armes. Des armes de poing (de catégorie B) et des fusils et armes longues (catégorie C). Ces armes, le jeune étudiant en école d'ingénieurs, les a toutes obtenues légalement. Il est en effet membre d'un club de tir depuis 3 ans et possède une licence de tireur. "J'ai aussi d'autres armes, type arc et arbalète, mais elles ne sont pas ici", précise-t-il.

"Outre l'aspect loisir, c'est un objet qui pourrait me sauver la vie", explique le jeune homme, également militant. "Ce que j'aimerais, c'est pouvoir porter légalement, avec un permis, une arme à feu dans la rue."

Lorsque le journaliste lui demande pourquoi il tient tant à avoir des armes, l'étudiant explique que c'est pour se rassurer et pouvoir agir immédiatement en cas de problème. "Lors de plusieurs attentats, on a vu des gens qui filmaient les terroristes depuis leur balcon. Je préfère remplacer mon téléphone par une arme à feu. Si quelqu'un avait pu intervenir immédiatement, cela aurait sauvé des vies. La police, elle, mettra toujours 10, 20 ou 30 minutes avant d'intervenir."

Si l'étudiant explique avoir "confiance en la police pour arrêter les criminels avant ou après leur méfait", il assure que le jour où sa vie est en danger, il sera "tout seul". Comme l'explique France 2, la légitime défense est toutefois strictement encadrée par la loi.