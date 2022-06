Des étudiants font leur "Pékin Express" pour la bonne cause

Du 3 au 6 juin, des étudiants français vont participer à Soli"Xpress, leur propre version de "Pékin Express", mais pour la bonne cause.

Comme dans le célèbre jeu télévisé, les 7 binômes de 2 personnes devront se rendre dans plusieurs villes (Aix-en-Provence, Nice et Toulon) en auto-stop, explique Studyrama. Pour se nourrir le midi, ils ne pourront pas débourser d'argent et devront compter sur la gentillesse des habitants et des commerces locaux. L'après-midi, en revanche, ils participeront à des activités avec des enfants issus de foyers. Ensemble, ils découvriront plusieurs sports comme le jet-ski, le paddle, le pédalo ou encore l'accrobranche. Le but? Partager des moments ensemble et leur faire découvrir des sports qu'ils n'ont pas l'habitude de faire.

C'est la deuxième année que cette course est organisée. A l'initiative de ce projet, on retrouve deux associations étudiantes de l'Emlyon Business School, une grande école de commerce basée à Lyon.

-> Pour découvrir leurs aventures, suivez leur compte Instagram.