Des étudiants pénalisés pour avoir obtenu une bonne note à un examen?

En France, l'accès aux études de médecine s'avère encore plus compliqué que chez nous. Parmi les différents moyens d'y arriver, on retrouve le Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS). Durant cette première année post-bac, les étudiants qui rêvent de devenir médecins suivent une majeure santé et une mineure hors santé (droit, lettre, etc.). Afin de pouvoir ensuite comparer les étudiants entre eux et leur donner (ou pas) accès aux études de médecine, les notes des mineures sont "lissées". Autrement dit, elles sont ajustées en fonction de la moyenne générale du cours et de la moyenne des autres mineures. L'idée est de ne pas avantager un étudiant qui suivrait une mineure "facile" par rapport à une mineure "difficile". Malheureusement, certains étudiants ont été lésés dans le processus.

Note lissée vs. note réelle

Comme l'explique le journal français La Dépêche, les étudiants ayant suivi la mineure en droit à la faculté de médecine de Rangueil à Toulouse auraient perdu des points dans le classement général à cause d'un examen de droit qui ressemblait fortement à celui de l'année précédente. Selon certains, seules quelques questions différaient. Et comme les étudiants avaient révisé avec l'examen de l'année précédente, ils ont globalement obtenu une très bonne note à ce cours. Cela aurait pu être une bonne nouvelle si les notes n'étaient pas lissées. Comme on l'expliquait ci-dessus, elles sont ajustées en fonction de la moyenne globale et de la moyenne des autres mineures. Cela veut dire qu'une bonne note dans une mineure avec une bonne moyenne est revue à la baisse, tandis qu'une bonne note dans une mineure avec une moyenne faible est revue à la hausse.

Selon un parent d'étudiant interrogé par le journal, les étudiants de la mineure en droit auraient injustement perdu des points après le lissage, uniquement parce qu'ils ont fait face à un examen presque identique à celui de l'année précédente. Au risque de leur faire perdre quelques places dans le classement général? Difficile de le savoir : certains étudiants ont peut-être obtenu une note lissée supérieure à celle qu'ils auraient eue si l'examen avait été complètement différent...