Jean-Luc Martinez, ancien directeur du Louvre, mis en examen dans une enquête pour trafic d'antiquités

Ancien patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, mis en examen dans une enquête sur un trafic d'antiquités, a été mis en retrait d'une partie de ses actuelles fonctions d'ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine, a récemment annoncé le ministère français de la Culture. La justice le soupçonne de "blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée", des faits qu'il conteste "avec la plus grande fermeté", a fait savoir lundi sa défense. Depuis février 2020, un juge d'instruction est chargé des investigations dans cette enquête portant sur des soupçons de trafic d'antiquités provenant du Proche et du Moyen-Orient. Le Louvre Abu Dhabi et le musée du Louvre ont annoncé lundi se constituer partie civile dans cette affaire, le premier se disant "victime d'un trafic d'antiquités égyptiennes".

M. Martinez, 58 ans, a dirigé le plus grand musée du monde de 2013 à l’été 2021, période durant laquelle le Louvre Abou Dhabi à vu le jour.

Nommé ambassadeur pour la coopération internationale en matière de patrimoine par le gouvernement français en juillet 2021, il est notamment chargé de répondre à des demandes d’expertises de pays étrangers en matière de lutte contre le trafic d’œuvres d’art.

"La seule réponse contre le trafic est de favoriser le commerce légal" pour "améliorer la lutte à l'échelle européenne", disait-il au moment de sa nomination.

D’origine modeste, historien de l’art et archéologue, Jean-Luc Martinez est né dans le XIVe arrondissement de Paris. Il est marié et père de deux enfants. Après un double cursus à la Sorbonne et à l’École du Louvre, il est devenu agrégé d’histoire en 1989. Professeur d’histoire et de géographie dans différentes villes de banlieue pendant deux ans, il a intégré par concours l’École française d’Athènes en 1993. Après des fouilles à Délos et à Delphes, il est recruté en 1997 dans la division antiquités grecques, étrusques et romaines au Louvre. Conservateur en chef de la sculpture grecque pendant dix ans, il accède en 2007 à la tête du département.

Le gendarme est-il devenu braconnier ? À la justice, désormais, de le dire.