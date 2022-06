La Pologne ne recevra pas d'argent de son plan de relance avant d'avoir entrepris les réformes, confirme Ursula von der Leyen

La Commission a été critiquée la semaine dernière pour avoir recommandé aux États membres (Conseil) d'approuver le plan de relance de la Pologne, ce qui permet à Varsovie d'entrevoir 35,4 milliards d'euros de subventions et de crédits pour financer des réformes et des investissements. Mais la Commission a fixé trois "jalons" qui doivent être atteints pour que l'argent soit déboursé. Ils sont tous trois liés à l'indépendance de la Justice dans le pays, menacée par les réformes des dernières années du parti nationaliste et eurosceptique au pouvoir, "Droit et Justice" (PiS). Varsovie s'est engagée à mettre en œuvre ces jalons.

Premièrement, l'actuelle chambre de discipline des magistrats doit être démantelée et remplacée par une juridiction indépendante et impartiale, établie par la loi. Autrement dit: pour être conforme à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question, la chambre disciplinaire doit être fondamentalement différente de ce qu'elle est actuellement, de sorte qu'il ne s'agisse pas d'un changement purement cosmétique comme le craignent nombre d'eurodéputés.

Deuxièmement, le régime disciplinaire doit être réformé. Les infractions disciplinaires contestables, par exemple au motif qu'un magistrat décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, doivent être supprimées, de même que le statut des juges ne doit plus pouvoir être remis en cause, a rappelé Mme Von der Leyen. Troisièmement, tous les juges visés par des décisions de la chambre disciplinaire doivent avoir droit à un réexamen de leur cas par la nouvelle chambre, dans un délai clair et sur la base d'un nouveau régime, exempt de toute infraction douteuse.

"Je serai très claire: aucun paiement ne pourra être effectué tant que ces trois engagements, traduits en jalons à atteindre, n'auront pas été tenus. Je sais que certains d'entre vous sont sceptiques, mais je peux vous assurer qu'aucun versement ne sera effectué tant que ces réformes n'auront pas été entreprises. Un premier paiement ne pourra avoir lieu que lorsqu'une nouvelle loi, cochant toutes les cases du contrat, sera entrée en vigueur. En outre, la Pologne devra démontrer, d'ici à la fin de 2023, que tous les juges illégalement démis ont été rétablis dans leurs fonctions. Si tel n'est pas le cas, il n'y aura pas de nouveau versement", a assuré l'Allemande.

Lors du débat, la cheffe de l'exécutif européen a eu affaire à des eurodéputés libéraux qui, comme l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, ont menacé de déposer une motion de censure pour faire démissionner la Commission dans son ensemble pour son feu vert au plan de relance polonais, malgré les manquements de Varsovie sur l'État de droit. Mais le ton a été plus mesuré dans l'hémicycle après l'intervention d'Ursula von der Leyen. Les libéraux continuent toutefois de considérer qu'une approbation formelle par le Conseil du plan de relance polonais reviendrait à céder à une "extorsion" de Varsovie. Très critiques eux aussi, les Verts ont dit garder sous la main "tous les moyens" de tenir la Commission pour responsable, "même une démission forcée".