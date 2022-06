L'UE fixe des objectifs pour plus de femmes dans les conseils d'administration: "Il est grand temps que nous brisions ce plafond de verre"

Les négociateurs des 27 Etats membres de l'UE et le Parlement européen ont annoncé mardi soir être parvenus à un compromis sur une proposition faite par la Commission européenne, l'exécutif européen, en 2012.

"Après 10 ans, depuis que la Commission européenne a propose cette directive, il est grand temps que nous brisions ce plafond de verre", a réagi dans un communiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Il y a plein de femmes qualifiées pour les postes de direction. Elles devraient pouvoir y accéder".

Selon les nouvelles règles, les pays de l'UE doivent s'assurer que d'ici fin juin 2026, les sociétés cotées en Bourse comptent au moins 40% de sièges non exécutifs attribués "au genre sous-représenté" dans leurs conseils d'administration, selon le communiqué.

Pour les Etats membres qui imposeront des quotas pour leurs conseils d'administration, l'obligation sera de 33%.

Les sociétés qui n'atteignent pas ces objectifs devront "appliquer des critères transparents et non genrés" pour régler le problème et "donner la priorité au sexe sous-représenté" lorsque deux candidats de sexe différent ont les mêmes qualifications, précise le communiqué.

Les Etats membres devront aussi mettre en place un système de pénalités pour les entreprises ne respectant pas les règles.

Actuellement, seuls neuf des 27 Etats membres disposent d'une législation nationale concernant l'égalité des genres dans les conseils d'administration.

Selon l'Institut européen pour l'égalité des genres, la proportion de femmes dans les conseils d'administration des plus grandes sociétés cotées en Bourse dans l'UE est passée de 11,9% en 2010 à 31,3% aujourd'hui.