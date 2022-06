Quatre tonnes de cocaïne saisies après un coup de filet de la police italienne à Trieste

Lors d'une perquisition menée mardi dans la ville portuaire de Trieste, au nord-est de la péninsule, 4,3 tonnes de cocaïne ont été saisies, a annoncé la Guardia di Finanza, la police douanière et financière italienne. D'après la police italienne, la cocaïne saisie a une valeur marchande d'au moins 240 millions d'euros. Trente-huit personnes ont été interpellées en Italie, en Slovénie, en Croatie, en Bulgarie, aux Pays-Bas et en Colombie, dans le cadre de cette affaire. Elles sont suspectées de trafic international de drogues.

Une enquête était en cours depuis plus d'un an. La police italienne a notamment collaboré avec les autorités colombiennes et le bureau américain Homeland Security Investigations. En Italie, l'opération était coordonnée par la direction anti-mafia du ministère de l'Intérieur. Plusieurs agents avaient infiltré le milieu de la drogue dans le cadre de cette affaire. Une soixante de policiers était mobilisé mardi pour mener la perquisition.