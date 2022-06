Des milliers de personnes rendent hommage à Gino, l'enfant de 9 ans retrouvé mort aux Pays-Bas

L'enfant avait été porté disparu voici une semaine à Kerkrade.

La procession silencieuse a débuté à 19h30 à la frontière allemande et doit se rendre vers l'aire de jeux où Gino a été aperçu en vie la dernière fois. Elle est emmenée par les sœurs et la mère de l'enfant, suivies par des milliers de personnes portant des fleurs et des ballons.

Deux cents voitures et motos ont également formé une haie d'honneur alors que, selon des membres de sa famille, Gino aimait particulièrement ces véhicules.

L'objectif est de rendre "un hommage respectueux et digne à Gino, sa famille et ses amis", a commenté la commune de Kerkrade.

L'enfant vivait à Maastricht mais logeait depuis deux semaines chez sa sœur aînée, car sa mère était malade.

Un homme de 22 ans a été arrêté, suspecté d'avoir enlevé et assassiné le petit garçon.