Excédée, la Norvège annule son contrat de 14 hélicoptères européens NH90

Excédée par des retards de livraison et des problèmes de disponibilité, la Norvège a annoncé vendredi l'annulation d'un contrat de 14 hélicoptères de transport militaire NH90 avec le consortium industriel européen NH Industries (NHI).

Malgré une commande passée il y a plus de vingt ans, Oslo a souligné n'avoir reçu que huit exemplaires pleinement opérationnels de l'aéronef construit par ce consortium regroupant Airbus Helicopters, l'italien Leonardo et le néerlandais Fokker.

Le gouvernement norvégien va rendre les 13 hélicoptères livrés au total et réclame également le remboursement de 5 milliards de couronnes (environ 500 millions d'euros), a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse.

"Malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion que, quel que soit le nombre d'heures travaillées par nos techniciens et le nombre de pièces de rechange commandées, cela ne rendra pas le NH90 capable de répondre aux besoins de l'armée norvégienne", a déclaré le ministre de la défense Bjørn Arild Gram.

Son ministère va commencer "rapidement" un processus pour identifier un modèle alternatif, a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Cette annulation est un nouveau revers pour le NH90, dont la Défense belge possède plusieurs exemplaires, après la retraite anticipée du modèle dans l'armée australienne, annoncée en décembre dernier, au profit du "Black Hawk" de l'Américain Sikorsky.

Outre les retards de livraison - la commande prévoyait au départ une livraison des 14 exemplaires en 2008 - l'armée norvégienne a dénoncé des problèmes de fiabilité, de maintenance et d'obsolescence de pièces.

L'armée norvégienne espérait un temps de vol annuel de 3.900 heures, mais en réalité celui-ci plafonne à 700, selon le ministère.

Les NH90 norvégiens étaient destinés à des missions de garde-côtes et de lutte sous-marine.

"Sans fondement juridique"

La décision du gouvernement norvégien d'annuler un contrat d'hélicoptères NH90 est "sans fondement juridique", a affirmé vendredi le consortium européen NH Industries (NHI), qui fabrique ces engins de transport militaire.

NHI a indiqué dans un communiqué être "extrêmement déçu" de la décision annoncée plus tôt par le gouvernement norvégien qui, invoquant des retards de livraison et des problèmes de disponibilité, veut rendre 13 aéronefs livrés et réclame le remboursement de 5 milliards de couronnes norvégiennes (environ 500 millions d'euros).