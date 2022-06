Guerre en Ukraine : Kiev appelle à "tenir le coup" au Donbass où Moscou propose un couloir humanitaire

En Roumanie, Macron apporte son soutien aux troupes françaises

Emmanuel Macron a salué mardi "l'engagement" des 500 soldats français déployés en Roumanie pour "protéger" les pays de l'est de l'Europe menacés par la guerre en Ukraine, avant une visite de soutien à la Moldavie mercredi et un possible déplacement délicat à Kiev.