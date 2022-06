Accueil International Europe Cindy Bruna : "Il rejoignait ma mère, parfois, il y avait des cris. On ne s’autorisait à dormir que lorsque le silence se faisait" Dans un livre, Cindy Bruna se livre sur son lourd passé. "D'une certaine manière, ma mère n'a pas eu le choix de lier sa vie à un homme violent." Camille Calvier Journaliste web

©AFP

Elle défile pour les plus grands noms de la haute-couture. Habituée aux podiums et aux couvertures de magazines, la top model française Cindy Bruna s'essaie aujourd'hui à un exercice différent. Elle prend la plume pour dénoncer les violences conjugales, et leur impact sur les enfants qui en sont co-victimes. Dans "Le jour...