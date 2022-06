Grèce: plus d'une centaine de personnes naufragées sauvées près de Mykonos

Parmi les personnes sauvées figurent 24 femmes et 21 enfants. Quatre naufragés sont portés disparus. Le voilier surpeuplé a rencontré des difficultés en raison du temps orageux et a été submergé d'eau. Aucun gilet de sauvetage n'était disponible à bord. La recherche des personnes disparues se poursuit mais est compliquée par les vents forts. Le bateau serait parti de la côte ouest turque.

Le ministre grec des Migrations Notis Mitarakis a lancé, dans un tweet envoyé au ministre turc des Affaires étrangères Süleyman Soylu, que la Turquie pouvait "mieux faire" et collaborer avec l'Union européenne et la Grèce pour sauver des vies et démanteler les réseaux de trafiquants d'êtres humains.

Selon les gardes-côtes grecs, ces trafiquants envoient de plus en plus souvent des migrants depuis la Turquie directement vers l'Italie à bord de voiliers. Depuis le début de l'année, quelque 4.000 personnes auraient effectué cette traversée périlleuse.

Le choix pour cette route longue et dangereuse est liée à la politique sévère des gardes-côtes grecs, accusés par les organisations humanitaires de renvoyer les bateaux d'où ils viennent et de les empêcher d'atteindre les îles grecques. Athènes rejette ces accusations.