La Belgique soutient la position de la Commission européenne au sujet des demandes d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie

Pour l'Ukraine et la Moldavie, l'exécutif européen recommande d'accorder le statut de pays candidat, tout en égrenant les améliorations encore attendues dans la législation, le système judiciaire et la lutte contre la corruption. Selon Alexander De Croo, "notre pays se retrouve dans la proposition de la Commission", et octroyer le statut de candidat donnera en effet "un signal important aux populations ukrainiennes et moldaves". L'avis de la Commission respecte un "équilibre délicat entre le souhait d'envoyer un signal politique fort et nos propres règles et procédures autour de l'adhésion", a-t-il expliqué face aux élus du comité d'avis fédéral chargé des Questions européennes.

Parallèlement, il a toutefois justifié l'approche très prudente adoptée par le gouvernement belge jusqu'ici sur cette question. Depuis les demandes d'adhésion précipitées par l'invasion russe de l'Ukraine (l'Ukraine a officialisé sa demande le 28 février, soit 4 jours après le début de l'invasion. Géorgie et Moldavie ont suivi le 3 mars), le Premier ministre ne s'est en effet jamais prononcé pour une adhésion rapide de ces pays ni même pour l'octroi immédiat du statut de candidat, préférant mettre l'accent sur le temps long et les réformes nécessaires.

"Je respecte la valeur symbolique" d'une décision d'accorder le statut de candidat à l'adhésion. "Mais cela entraine un processus, ouvre une voie politique qui n'est pas à sous-estimer", a-t-il nuancé mardi matin. Les conséquences d'une telle décision, même en tenant compte du fait que le processus d'adhésion qui suit est inévitablement long et exigeant, "vont bien au-delà de l'élément symbolique qu'on met souvent en avant", affirme le libéral. Si la perspective d'un futur avec l'Ukraine dans l'Union se concrétise, "pratiquement tous les pays européens deviendront du jour au lendemain des contributeurs nets (au budget de l'UE, NDLR)", a-t-il avancé. "Cela change complètement la dynamique", et "il y a beaucoup de choses à préparer dans notre fonctionnement, si on veut aller dans ce sens".

Les opinions rendues vendredi par la Commission sont cependant selon lui une bonne base "pour conserver l'unité européenne à un moment difficile et important".

"Consensus total"

Un "consensus total" a émergé pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE lors de discussions mardi entre les ministres des Affaires européennes des 27 réunis à Luxembourg, a pour sa part déclaré le ministre français Clément Beaune, deux jours avant un sommet sur le sujet.

La "discussion a permis de montrer un large consensus, je dirais même un consensus total (...) notamment en ce qui concerne l'Ukraine, la possibilité de reconnaître le statut de candidat dans les meilleurs délais", a déclaré M. Beaune, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'UE. "C'est un débat qui appartiendra maintenant aux chefs d'Etat et de gouvernement", a-t-il ajouté.