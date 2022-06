Procès des attentats de Paris: l'avocate de Mohamed Bakkali, l'accusé silencieux, trouve les mots justes

"Mohamed Bakkali a exercé son droit au silence et disons-le d'emblée, ce silence ne lui a pas été favorable" depuis l'ouverture des débats en septembre, lance Me Orly Rezlan.

Le Belgo-marocain de 35 ans, qui avait répondu aux premières questions de la cour d'assises spéciale de Paris, avait ensuite fait usage de son droit au silence lors de ses interrogatoires sur le fond du dossier.

"Quoi que je dise, quoi que je fasse, ma parole n'a pas de valeur", s'était justifié Mohamed Bakkali, accusé d'avoir été l'un des logisticiens des attentats du 13 novembre 2015.

Pour le parquet national antiterroriste, qui a requis la perpétuité avec vingt-deux ans de sûreté à son encontre, il était la "cheville ouvrière", la "pièce maîtresse" de la logistique mise en place pour ces attaques.

Une "peine d'élimination", s'indigne Me Rezlan, qui espère de la cour qu'elle "fasse ressortir une part de lumière de l'accusé" qu'elle a à juger.

La cour, uniquement composée de magistrats professionnels, est "un élément de riposte" dans la lutte antiterroriste, rappelle l'avocate.

"Dans un tel contexte, quelle est votre marge de manoeuvre ? Quelle liberté de jugement peut-on attendre de vous ? Comment allez-vous réagir à la peur ?", met en garde la pénaliste, dans une plaidoirie au ton égal et mesuré.

Parce que Mohamed Bakkali a choisi de se taire, "on lui prête une sorte de calcul, de stratégie", regrette Orly Rezlan.

"En réalité, il est très difficile de se taire, beaucoup plus difficile que de parler, surtout dans des situations où on attend vos explications", souligne-t-elle.

"L'auriez-vous cru ?"

Mohamed Bakkali avait écopé de 25 ans de réclusion dans l'affaire du Thalys - une condamnation dont il a fait appel - alors qu'il n'avait cessé de clamer son innocence. "Il est sorti de ce procès marqué par un sentiment d'impuissance", explique son avocate.

Pour Me Rezlan, il fallait "une part d'inconscience pour accepter de se livrer" au procès du 13-Novembre. "Toute contrition serait apparue suspecte".

Lors de l'instruction, il avait fait des "déclarations a minima, cherchant à se protéger". "S'il s'était exprimé devant vous, il ne les aurait pas réitérées", assure Orly Rezlan. "Mais l'auriez-vous cru ?".

Alors, sans faire "le ventriloque" de son client muet par choix, son avocate tente de préciser la position de Mohamed Bakkali, le seul dans le box à avoir un diplôme universitaire.

Accusé d'avoir convoyé des membres de la cellule jihadiste, d'avoir loué planques et voitures pour eux en Belgique, Mohamed Bakkali ne peut être considéré comme "le logisticien des attentats", soutient-elle.

"Ce fut un maillon, un maillon certes utile mais qu'on peut remplacer".

Si sans logistique il n'y aurait pas eu d'attentats, il y aurait eu des attentats sans Mohamed Bakkali, résume Me Rezlan.

Les frères Khalid et Ibrahim El Bakraoui, logisticiens en chef des attaques qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, "auraient trouvé quelqu'un d'autre".

Et parce que vivant dans la clandestinité, ils "travaillaient dans l'ombre, il a fallu que d'autres s'exposent, dont Mohamed Bakkali", argumente Orly Rezlan.

Les frères El Bakraoui étant morts dans les attentats de Bruxelles en mars 2016, "on vous demande de condamner Mohamed Bakkali à leur égal", déplore-t-elle. "On vous a réclamé le prix du sang".

"Si au nom de l'émotion suscitée par ces crimes (du 13-Novembre), on en arrive à condamner à égal l'assassin, le complice des actes préparatoires, le loueur de voitures et de maisons, alors il faudra admettre que l'état de droit a fondu sous le choc et qu'il n'en reste plus qu'un décor de carton pâte", se désole Me Rezlan.

"Je vous demande de faire un effort, celui de ne pas vous laisser glisser", conclut-elle. Dans la salle d'audience, ses paroles trouvent écho même sur les bancs des parties civiles.

Les plaidoiries de la défense se poursuivent jusqu'à vendredi. Le verdict est attendu le 29 juin.