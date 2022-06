Retard démesuré, intimidations, une phrase qu'il n'oubliera jamais: Gilles Bouleau raconte son interview "folle" avec Poutine

Face à Yann Barthès, le journaliste Gilles Bouleau s'est remémoré sa rencontre avec le dirigeant russe. Dans un contexte de vives tensions politiques internationales, quelques mois seulement après l'annexion de la Crimée, il a réussi à obtenir une interview exceptionnelle de Vladimir Poutine en juin 2014.

Le présentateur du JT, avec son collègue Jean-Pierre Elkabbach, explique avoir fixé rendez-vous à ce dernier à 14h, à Sotchi. Leur avion atterrit sans encombre à 9h du matin dans la ville russe, mais de nombreuses embûches viendront entraver par la suite leur aventure.

Dans un premier temps, le véhicule, censé les transporter jusqu'à la résidence du chef du Kremlin, n'arrive qu'à 17h. Ils sont conduits jusqu'au lieu de rendez-vous : "Nous sommes emmenés dans une pièce sans toilettes, sans robinet, sans rien à manger", détaille le journaliste. Il raconte ensuite que des individus les rejoignent et se font passer pour la "télévision russe": "Des agents du FSB (Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie, un service de renseignement russe, nldr.)", précise Gilles Bouleau.

Le temps continue pourtant de s'écouler et toujours aucune trace de Poutine. L'attaché de presse joue la montre. Après de nombreuses autres obligations et une... sieste du président russe, les journalistes parviendront finalement à l'interroger à 1h du matin: "L'enjeu n'est plus le même, vous ne voulez pas forcément mettre en difficulté Poutine ou poser des questions intelligentes, mais qu'on en finisse, je suis crevé, j'en ai marre", clame Gilles Bouleau.

Il décrit l'interview comme "incroyable": "La présence physique de Vladimir Poutine, les yeux qui vous transpercent. Il n'hésite pas à vous montrer qu'il est agressif. Il ne cherche pas à être gentil", précise-t-il. Le présentateur de TF1 rapporte également l'allusion à peine voilée que lui aurait fait son interlocuteur à la fin de l'échange: "La question que vous m'avez posée, aucun journaliste russe n'ose me la poser", accompagnant sa parole d'un geste du pouce comme pour mimer une gorge tranchée.

L'invité de TMC conclura son récit en citant une phrase qui l'a marquée et qui, selon lui, permet de comprendre le personnage qu'est Vladimir Poutine: "Vous vous rendez compte, après le 9 novembre 1989, quand le mur tombe, moi qui avais sous ma botte les citoyens est-allemands, il fallait que j'ai des laisser-passer pour aller de l'autre côté à la botte des Américains et des Occidentaux ? Je n'oublierai jamais".