A Bruxelles, les dirigeants des Balkans fulminent et il faut dire que l'Union européenne l'a un peu cherché Une humeur signée Maria Udrescu. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes



©AFP

On s'attendait à ce que les dirigeants des pays des Balkans qui veulent intégrer l'Union (Serbie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo) arrivent à Bruxelles jeudi de très mauvais poil. Trois d'entre eux, à savoir le Nord-Macédonien, l'Albanais et le Serbe, avaient menacé de ne pas répondre à l'invitation des Vingt-sept, tant ils sont las d'entendre des promesses européennes sans progresser sur le chemin vers l'Union. Mais on ne pensait pas...