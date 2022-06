Accueil International Europe Les Vingt-sept veulent répondre à l’impatience des pays des Balkans, enlisés sur leur chemin vers l'Union Les pays des Balkans, en particulier la Macédoine du Nord et l’Albanie, fulminent, alors qu'ils manquent cruellement de perspectives européennes. Le débat sur la poursuite de l'élargissement de l'Union sera un des sujets phares du sommet européen jeudi et vendredi. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





L'élargissement de l'Union européenne sera un, voire le sujet phare du sommet des vingt-sept chefs d'État et de gouvernement, qui se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles. La question sensible n'est pas (ou plus) tant le sort de l'Ukraine : un feu vert pour lui accorder le statut de candidat à l'adhésion est presque acquis, de même que pour la Moldavie. La Georgie obtient, elle, une "perspective européenne" et devra faire ses preuves. Mais face à cette décision historique, impensable il y a peu et qui tient...