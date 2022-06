Universités, grandes écoles, classes "prépa"... Comment fonctionnent les études supérieures en France

De nombreux étudiants Français peuplent les écoles et universités belges. Cela est dû en partie au fonctionnement de l'enseignement supérieur de nos voisins. Alors comment ça marche en France ?

D'abord, sésame indispensable pour accéder à l'enseignement supérieur : le baccalauréat (général, technique ou professionnel), que les élèves français passent à la fin de leur cursus de secondaire. Tout comme chez nous et dans le reste de l'Europe, le système de diplômes classiques est structuré autour du LMD (licence, master, doctorat). Le supérieur Français est divisé en trois grandes catégories de formations : l'enseignement universitaire, le parcours des classes préparatoires et grandes écoles et la filière professionnelle.

L'université

Le territoire compte 76 établissements universitaires, qui concentrent deux tiers des étudiants français. Il existe cinq grandes filières de formations : Arts - lettres - langues, Droit - économie - gestion - sciences politiques, Sciences humaines et sociales, Sciences et technologies, et Santé.

L'année académique à l'université est divisée en deux semestres, à l'issue desquels une session d'examens a lieu. Certaines universités fonctionnent toutefois en contrôle continu. Les cours sont divisés en cours magistraux et en travaux pratiques. Contrairement à chez nous, les étudiants doivent obtenir une moyenne d'au moins 10/20 pour valider leur semestre.

L'accès à l'université est traditionnellement gratuit (moyennant seulement des frais d'inscription autour de 200 euros à l'année) et universel (toute personne ayant eu son bac). Mais depuis quelques années, de plus en plus d'étudiants entrant dans l'enseignement supérieur, les places viennent à manquer dans certaines filières. Pour l'année 2020-2021, 1,65 million d'étudiants étaient inscrits dans les universités françaises, soit une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente.

Ainsi certaines universités sont obligées de mettre en place des sélections dans certaines formations très demandées. C'est le cas par exemple en droit, en psychologie ou en STAPS (sciences physiques et sportives).

Petite particularité pour les études de médecine. Elles se déroulent à l'université mais leur accès a toujours été limité par un drastique concours d'entrée à l'issue d'une première année, et par un nombre de places défini.

Le polémique Parcousup

A la fin de leur cursus en secondaire, les lycéens qui souhaitent poursuivre leurs études doivent s'inscrire sur la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur, nommée Parcoursup. Instaurée en 2018 avec la loi ORE, le logiciel permet aux futurs étudiants de constituer leur dossier et de postuler aux formations de leur choix. Le système visait à pallier la sélection effectuée dans certaines filières universitaires sous tension, qui se faisait par tirage au sort (l'université étant censée être non sélective), et de désormais sélectionner les étudiants sur dossier, en fonction de certains pré-requis. Une réforme qui a suscité beaucoup de critiques, notamment de la part des syndicats étudiants, accusant le gouvernement d'instaurer une sélection déguisée. Avec ce système, beaucoup de futurs étudiants se retrouvent parfois sans affectation.

Les grandes écoles et classes préparatoires

Si l'université couvre la plupart des domaines, certaines formations peuvent aussi s'effectuer en "grandes écoles". Réputées pour être les voies de l'excellence, ces écoles peuvent être publiques ou privées et délivrent des diplômes de niveau bac+5 maximum.

C'est le cas notamment des écoles d'ingénieurs, de commerces et management, d'architecture, d'arts... et les spécifiques Science Po, l'ENA (École nationale d'administration) et l'ENS (École normale supérieure). Toutes sont sélectives, soit par un concours d'admission dès post bac, soit via les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), ou des "prépa" (comme communément appelées) directement intégrées aux écoles.

Les CPGE, particularité bien française, sont généralement dispensées en lycées généraux, sur deux ans. Il en existe trois types : les prépas économiques et commerciales, les prépas scientifiques et les classes de lettres et sciences humaines.

Toutes ces écoles coûtent bien plus cher que l'université pouvant aller de quelques centaines d'euros à près de 20 000 par année pour certaines écoles de commerce. Les étudiants des ENS (appelés normaliens), qui proposent des formations dans tous les domaines (lettres, langues, sciences humaines, sciences sociales, économie...), ont la particularité d'avoir le statut de fonctionnaire stagiaire pendant leurs 4 années d'études et perçoivent un salaire.

L'enseignement professionnel et technologique

Aussi dispensé à l'université, ou en lycées, le cursus professionnel offre des diplômes différents et plus courts que le classique LMD.

Pour le professionnel, il existe le BTS (Brevet de technicien supérieur), qui forme les étudiants en deux ans dans divers domaines (tourisme, commerce, industrie, hôtellerie...).

Les DUT (diplômes universitaires technologiques) forment aussi les étudiants en deux ans sur toutes sortes de domaines. Plus généraliste que le BTS, mais plus pratique que la licence universitaire.

La plupart de ces formations, contrairement aux licences universitaires traditionnelles, combinent des périodes à l'école et des périodes de stages en entreprise. Certains diplômes pouvant s'effectuer en alternance, c'est-à-dire que l'étudiant est à moitié à l'école et à moitié employé dans une entreprise.