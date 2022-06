Accueil International Europe Qui est ce syndicaliste devenu la coqueluche des réseaux sociaux en pleine grève historique des transports au Royaume-Uni? Mick Lynch, le syndicaliste qui casse le message anti-grève. En direct à la télévision, il répond avec calme et fermeté aux critiques. Portrait. Tristan de Bourbon, correspondant à Londres ©AP

Il y a tout juste une semaine, le gouvernement britannique se frottait les mains. Le principal syndicat du secteur ferroviaire britannique, Rail, Maritime and Transport (RMT), avait planifié, du mardi 21 et samedi 25 juin, la plus grande grève nationale du secteur ferroviaire depuis trente ans, en guise de protestation...

