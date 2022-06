Pour l'Ukraine, "le vrai point de départ vers l’UE, ce sera quand les armes se tairont"

Élargissement: la décision "historique" pour l’Ukraine pourrait changer aussi la face de l’Union

Les Vingt-sept ont accordé à l'Ukraine (et à la Moldavie) le statut de pays candidat à l'adhésion. Le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne sera long. Et l'Union elle-même devra se préparer et se réformer avant de songer à accueillir de nouveaux membres.