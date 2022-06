Sauvetages en Méditerranée: 90 migrants secourus depuis vendredi par l'Ocean Viking

L'Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée, a secouru dimanche 75 migrants se trouvant sur "une embarcation pneumatique surchargée et en détresse" au large de la Libye, portant à 90 le nombre de rescapés à bord, a indiqué l'ONG dans un communiqué.

Parmi les personnes secourues dimanche, dont "aucune n'avait de gilet de sauvetage", se trouvent 34 mineurs non accompagnés, quatre femmes enceintes, huit enfants et un bébé de 9 mois", a précisé l'ONG, dont le siège est à Marseille dans le sud de la France.

Vendredi, l'Ocean Viking avait déjà porté secours à 15 personnes "qui étaient sur une embarcation en fibre de verre en détresse dans les eaux internationales au large de la Libye", a rappelé SOS Méditerranée, ajoutant que là encore "aucun naufragé ne portait de gilet de sauvetage".

Cela porte donc à 90 le nombre de rescapés présents à bord du navire humanitaire affrété par l'ONG en partenariat avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

En mai, lors de sa dernière mission en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse du monde, l'Ocean Viking avait porté secours à quelque 300 personnes, dont un bébé de trois mois et six femmes enceintes, mais avait dû attendre une dizaine de jours avant de se voir désigner un port sûr, en Sicile, pour débarquer ces rescapés.

Chaque année, des milliers de personnes fuyant conflits ou pauvreté tentent de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée depuis la Libye, dont les côtes sont distantes de quelque 300 kilomètres de l'Italie.

Quelque 17.000 personnes ont traversé la Méditerranée centrale depuis le début de l'année, selon le ministère italien de l'Intérieur. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 1.553 personnes y ont perdu la vie ou y ont disparu en 2021.

Depuis février 2016, quelque 36.000 femmes, hommes et enfants ont été secourus par SOS Méditerranée avec les navires Aquarius puis Ocean Viking.