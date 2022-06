La Russie ne voit "pas de problème" dans une éventuelle adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan, a assuré mercredi le président russe Vladimir Poutine, qui a néanmoins dénoncé les "ambitions impériales" de l'alliance.

Adhésion de la Finlande et la Suède à l'Otan : "Pas de problème" pour la Russie

"Nous n'avons pas de problèmes avec la Suède et la Finlande, tels qu'on a avec l'Ukraine", a déclaré M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Achkhabad, la capitale turkmène.

"Nous n'avons pas de différends territoriaux (...), il n'y a rien qui pourrait nous déranger du point de vue de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan", a assuré le maître du Kremlin.

"Si la Finlande et la Suède le souhaitent, qu'elles y adhèrent. C'est leur affaire, elles peuvent adhérer où elles veulent", a-t-il souligné.

Mais "en cas de déploiement de contingents militaires et d'infrastructures militaires là-bas, nous serons obligés de répondre de manière symétrique et de créer les mêmes menaces pour les territoires d'où émanent les menaces pour nous", a averti Vladimir Poutine.

Le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande, qui ont décidé de rejoindre l'Alliance en réaction à l'offensive russe en Ukraine en cours depuis le 24 février, a été officiellement lancé mercredi lors du sommet de l'Otan à Madrid.

La Russie a jusqu'ici dénoncé les aspirations des deux pays nordiques, y voyant notamment un "facteur déstabilisateur" pour les affaires et la sécurité internationales.

"Ambitions impériales"

Le président russe a néanmoins dénoncé mercredi les "ambitions impériales" de l'Otan qui cherche selon lui à affirmer son "hégémonie" via le conflit ukrainien.

"L'appel à l'Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre hypothèse que l'Ukraine et le bien du peuple ukrainien, ce n'est pas l'objectif de l'Occident et de l'Otan, mais un moyen de défendre leurs propres intérêts", a affirmé M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Achkhabad, la capitale turkmène.

"Les pays leaders de l'Otan souhaitent (...) affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales", a-t-il accusé.

L'Alliance atlantique et "avant tout, les Etats-Unis avaient besoin depuis longtemps d'avoir un ennemi extérieur autour duquel ils pourraient réunir leurs alliés", selon Vladimir Poutine.

"L'Iran n'était pas bon pour cela", a-t-il estimé. "Nous leur avons donné cette chance, la chance de réunir tout le monde autour d'eux", a ironisé M. Poutine.