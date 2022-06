Les cinq questions restées sans réponse au procès des attentats de Paris

"Toutes les questions qui nous taraudent ont une réponse. Et la réponse se trouve dans le box. La plupart des accusés savent. Ils savent presque tout. Mais ils se sont tus. Et se tairont jusqu'à la mort." Le 8 juin dernier, l'avocate générale Camille Hennetier évoque, dans son réquisitoire, quelques-unes des zones d'ombre qui subsistent après des mois de procès. Elle s'interroge sur les plans d'Abaaoud, une fois les attentats du 13 Novembre commis. Voulait-il poursuivre sa cavale meurtrière ? L'accusation l'ignore, mais plusieurs prévenus étaient probablement au courant. Et cela l'irrite.

Car en dépit de quatre ans et demi d’enquête franco-belge, des zones d’ombre subsistent. Devant le mutisme des accusés, qui se sont retranchés derrière le droit au silence ou ont donné des versions évoluant au cours des audiences, le procès ne les a pas éclaircies.

Voici cinq questions restées sans réponse :

1. Où ont été achetées les armes ?

C'est le plus grand mystère de ces attentats. Il est possible que les munitions aient été achetées en vente libre auprès de l'armurerie Dekaise à Wavre par Khalid El Bakraoui, mais l'origine des kalachnikovs reste mystérieuse. Deux pistes ont été exploitées minutieusement par les enquêteurs belges. L'une mène à Verviers et Liège, où l'inculpé Bakkali et Mohamed E., poursuivi mais pas jugé à Paris, se seraient mis en quête de six kalachnikovs, une semaine avant les attentats, en passant par des réseaux marocain, kurde et tchétchène. L'autre piste conduit à Rotterdam, aux Pays-Bas, où l'accusé El Haddad Asufi serait allé chercher des "Clio" auprès de multirécidivistes néerlandais. Pour les enquêteurs, il peut s'agir des kalachnikovs, mais ils n'ont pas la preuve.

2. Où a disparu Abaaoud avant les attentats ?

Arrivé de Syrie le 6 août 2015, Abaaoud a logé chez un ami bruxellois où il a coordonné l'attentat contre le Thalys avant de disparaître, le 17 août, dans une ou plusieurs caches. On ignore lesquelles et les enquêteurs en sont réduits à faire parler les empreintes. Une empreinte d'Abaaoud a été retrouvée sur un livre, intitulé La Conquête de l'Égypte, dans la cache de la rue du Dries à Forest : cela n'implique pas nécessairement qu'Abaaoud y ait logé. Deux autres empreintes - l'une sur un aspirateur, l'autre sur un appui de fenêtre - ont été retrouvées dans la cache de la rue du Fort à Charleroi où les terroristes se sont retrouvés avant de partir sur Paris. La planque avait été louée le 3 septembre 2015. Condamné à vingt ans de prison en juillet, Abaaoud "se savait activement recherché et on peut imaginer qu'il s'est soigneusement dissimulé en Belgique", ont conclu les enquêteurs français.

3. Les commandos avaient-ils d’autres objectifs ?

Selon l'enquête, les terroristes semblent avoir pensé à de nombreux scénarios, dont le rapt d'un responsable du centre d'étude nucléaire belge ou le kidnapping d'un responsable policier pour obtenir la libération des leurs en prison. Le parquet national antiterroriste français (Pnat) - il l'a dit dans ses réquisitions, tout en reconnaissant ne pas en avoir la preuve - est convaincu qu'un attentat devait avoir lieu à l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, le même jour que les attentats à Paris. L'aller-retour fait les 12 et 13 novembre par Osama Krayem et Sofien Ayari vers Schiphol reste inexpliqué, les accusés refusant de s'expliquer. Les avocats généraux les ont appelés "les survivants du commando néerlandais". On ne saura pas plus pourquoi la Clio du commando parisien s'est arrêtée le 13 novembre vers 18 h 45 à hauteur du terminal 2 de l'aéroport de Roissy. Dans le vide-poches de la Clio, les policiers ont retrouvé une note manuscrite, "Place de la République, Bd Saint-Martin, Stade de France, Aéroport Charles de Gaulle".

L’image vidéo de Mohamed Abrini et de Salah Abdeslam, prise le 11 novembre 2015 au nord de Paris à la station-service de Ressons. ©AFP





4. Pourquoi Oussama Atar a-t-il pu si facilement rejoindre l’État islamique en 2013 ?

À cette question, qui embarrasse la Belgique, et dont on ne sait si elle sera évoquée au procès de Bruxelles, les avocats généraux n'ont pas répondu. Ils ont précisé qu'ils ne s'étaient "pas renseignés" sur "les conditions de son retour en Belgique en 2012" alors qu'Atar revenait de détention d'Irak, ni sur le fait qu'un passeport lui a été délivré à la commune d'Anderlecht en octobre 2013 alors qu'il était inculpé en Belgique pour appartenance à un groupe terroriste. Le procès de Paris a confirmé qu'Atar était le cerveau des attentats de Paris et de Bruxelles. En marge de ce procès, un autre s'est tenu dans la capitale française où il est apparu que le cheikh Bassam, qui a voyagé en Syrie avec Oussama Atar l'été 2000, avait travaillé plus tard pour les services secrets français et belge, à partir de 2012 selon l'intéressé, "au moins à partir de 2015" selon la justice française.

5. Salah Abdeslam voulait-il se faire exploser ?

A-t-il renoncé au dernier moment par peur, comme le supposent les enquêteurs, ou par compassion, comme l'accusé l'a dit au fil des audiences ? Il n'y a aucune certitude à ce sujet. Mais l'accusation considère que ce n'est pas un élément déterminant. Il avait "une mission clé" au sein du groupe, puisqu'il est allé chercher en voiture, en Allemagne et en Hongrie, la plupart des terroristes venus de Syrie.