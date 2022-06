Les esclandres de Salah Abdeslam, le Covid en invité surprise… Retour sur les dix moments forts du procès des attentats de Paris

La 149e et dernière audience du procès des attentats de Paris se tient mercredi. La cour d’assises se prononcera sur les culpabilités et les peines. L’occasion de revenir sur les audiences clés de ce procès hors norme.

1. Les premiers esclandres de Salah Abdeslam

Invité à se présenter, Salah Abdeslam laisse entendre que l'on ne pourra guère compter sur lui : "D'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son serviteur et son messager", a-t-il lancé. Il sera sec lorsqu'il devra décliner sa profession : "J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique."

Le lendemain, il prend intempestivement la parole pour dédouaner trois coaccusés qui "m'ont rendu des services alors qu'ils ne savaient rien du tout". Le président coupe son micro. Il se plaint de sa détention : "Ça fait six ans que je suis traité comme un chien", dit-il.

2. "C’est le dossier le plus difficile que j’aie eu"

Elle a rejoint la barre d'un pas décidé. La juge bruxelloise Isabelle Panou s'est assise, déposant devant elle un épais dossier relié. Pendant cinq heures, elle a détaillé, quasiment sans regarder ses notes, "le dossier le plus difficile que j'aie eu. L'émotion ne s'est pas arrêtée aux frontières de la France à ce moment-là".

Elle a raconté qu'Abaaoud était recherché de longue date. Et à un avocat des parties civiles qui s'étonne qu'il ait pu circuler entre la Syrie et la Belgique, elle s'agace et recadre : "On a mis tout le monde sur écoute, on a suivi des gens. On a fait tout ce qu'on a pu pour le retrouver. Abaaoud, il a échappé aux Français, aux Belges et aux Grecs. Hélas… Trois fois hélas."

Tout au long de son audition, Mme Panou a renvoyé l'image d'une femme imperturbable, presque imperméable à la terreur, mais, elle le reconnaît, il y a une chose qu'elle ne parvient pas à faire : "Regarder en totalité la vidéo de revendication des attentats de Paris."

Elle a dessiné les contours de la cellule où il y a eu des défections "Pour moi, c'est clair : on aurait eu deux aéroports (Schiphol et Paris-Charles de Gaulle, NdlR) en plus et un métro si tout s'était passé comme ils voulaient."

3. Le récit collectif des rescapés

Jamais une audience française n’avait laissé autant de place aux victimes. Leurs récits de la terreur se sont inscrits en deux temps, au début du procès pendant cinq semaines et enfin en mai vers la fin du procès.

Environ 400 parties civiles sur les plus de 2 500 constituées - rescapés et proches des 130 victimes décédées - ont défilé à la barre pour raconter "leur 13 novembre", car comme l'a dit une partie civile : "Il y a autant de 13 novembre qu'il y a de victimes." Elles ont reconstitué pièce par pièce le puzzle des attaques djihadistes et de leurs vies brisées.

Les parties civiles attendaient des réponses qui ne sont pas venues. ©AFP

Quasi à chaque fois, un rituel s’est installé : un micro qu’on règle, des feuilles que l’on pose devant soi, la voix qui tremble, des récits émouvants, parfois décousus et de longues accolades avec d’autres parties civiles.

De ces histoires singulières est né le récit collectif de l’insouciance perdue, la culpabilité intacte et la difficile reconstruction.

4. "Bonjour Monsieur le président"

Le 10 novembre, François Hollande s'est avancé vers la barre. Jamais un ancien chef de l'État français n'avait témoigné. "Bonjour, Monsieur le président", lui dit Jean-Louis Périès, le président de la cour d'assises. "Bonjour, Monsieur le président", lui répond en écho, sourire en coin, le facétieux Hollande. Rires dans la salle.

François Hollande a tenu à une déclaration liminaire : "Ce groupe terroriste nous a frappés non pas pour nos modes d'action à l'étranger mais pour nos modes de vie ici même." Il a ainsi offert un contrepoint aux propos d'Abdeslam pour qui la France avait été visée en raison de "la décision de François Hollande d'attaquer l'État islamique". "On nous a fait la guerre, nous avons répondu", a corrigé, chronologie à l'appui, le président.

5. Les policiers belges ciblés

Les enquêteurs belges avaient demandé à témoigner sans montrer leurs visages, pour leur sécurité. Or la loi française ne le permet que pour les seuls enquêteurs français. Les défenses étaient opposées à la visioconférence. Le parquet fédéral avait alors tapé du poing sur la table : faute de visioconférence anonyme, les policiers belges ne témoigneraient pas. Le président a accepté la visioconférence, à partir du parquet fédéral à Bruxelles. Cela n'a pas plu aux avocats de la défense, dont certains clients ont alors mené une "politique de la chaise vide".

Cela a tendu les échanges. D’autant que la procédure française d’assises est différente de la procédure belge. En Belgique, les enquêteurs témoignent ensemble, encadrés par le juge d’instruction qui, après exposé, soit répond directement aux questions, soit distribue la parole au policier le plus à même de répondre. En France, les enquêteurs - dont certains, à l’inverse de leurs collègues belges, disposent d’une double qualité police-service de renseignement - sont entendus à tour de rôle. Parfois désarçonnés d’être interrogés sur une partie du dossier qu’ils ne maîtrisaient pas, des policiers belges ont, faute de vision globale, botté en touche, renvoyant à un collègue. Les critiques ont fusé.

6. Le Covid en invité surprise

Le Covid s’est invité tardivement début 2022, mais de manière tenace : à quatre reprises, l’audience a été suspendue pendant une semaine, repoussant d’un mois la fin. Six des onze accusés détenus, serrés dans le box, ont été atteints par le Covid.

Les trois avocats généraux ont aussi contracté le Covid, l’un d’eux lors des explications très attendues d’Abdeslam sur sa soirée du 13 novembre. Loin de la salle, il a envoyé ses questions par messages à ses collègues.

7. Questions dans le vide à Krayem et Ayari

C'est un des mystères de l'enquête : quel était le but du voyage qu'ont effectué le 13 novembre Sofien Ayari et Osama Krayem lorsqu'ils se sont rendus à Schiphol ? Ils avaient un aller simple. Ils sont revenus le jour même. Devaient-ils commettre un attentat ? À l'aide d'explosifs ? Ou d'armes de guerre ? Ils n'ont pris la parole que pour avertir qu'ils resteraient muets, et le président a posé ses questions dans le vide. Ce ne fut pas une surprise pour Krayem, muet de longue date. "Pour des gars comme moi, avoir de l'espoir, c'est dangereux", a expliqué Sofien Ayari.

8. Les oscillations de Mohamed Abrini

Il a beaucoup parlé pendant l'instruction. À Paris, il a ainsi résumé sa vie antérieure : "Échec scolaire, échec sportif, échec et mat." Au procès, Abrini s'est empêtré dans ses explications. Un moment affable, l'autre taiseux, il s'est parfois braqué ou montré fuyant devant les questions trop précises.

Rentré précipitamment à Bruxelles dans la nuit du 12 au 13 novembre, Abrini s'est fait énigmatique alors que le procès était largement entamé : "J'étais prévu pour le 13", a-t-il ainsi lancé, précisant "J'éclairerai votre lanterne la semaine prochaine".

Le parquet n’a rien lâché par rapport aux accusés. ©AFP

Rendez-vous fut pris. Et ses explications ont été frustrantes. Au représentant du parquet, qui synthétise ses explications en lui demandant si "vous étiez prévu dans l'esprit d'Abaaoud, mais pas dans le vôtre, c'est bien ça ?", Abrini acquiesce. Mais il n'a pas d'explication convaincante quand les magistrats lui rétorquent que tout, dans son comportement les jours précédant les attentats, dénote l'attitude d'un homme qui ne cherche plus à se cacher et se comporte comme un auteur des attentats.

9. Pas d’images "inutilement choquantes"

Ce sont souvent des moments où des jurés détournent le regard. En assises, il faut avoir le cœur bien accroché lorsque l'on diffuse les images de cadavres. Ici, il aura fallu attendre près de sept mois d'audience pour que soient finalement diffusés le son et les images de l'attaque du Bataclan. Et une partie seulement. "Pas d'images inutilement choquantes", avait dit la cour.

À l’entame du procès, seuls quelques plans larges des terrasses et du Stade de France avaient été projetés. Insuffisant pour des associations de victimes. Le 1er avril, la cour a accepté de diffuser des photos et des extraits d’un enregistrement sonore. Le silence était lourd quand a résonné la ferveur du concert des Eagles of Death Metal, brusquement interrompu par les tirs des kalachnikovs, les cris de peur et les hurlements de douleur.

10. Salah Abdeslam entre silences et fausses confidences

Il aura fallu attendre sept mois de débats. Après avoir fait usage de son droit au silence le jour où il devait s'exprimer sur la nuit des attentats, Salah Abdeslam a, deux semaines plus tard et de manière impromptue indiqué : "Je vais m'exprimer aujourd'hui." Il a livré "sa" vérité : le 12 novembre, a-t-il expliqué, Abaaoud "me dit que je porterai une ceinture pour me faire exploser. Pour moi, c'est un choc. Je suis dans une impasse, je ne peux pas partir, les attentats vont se faire. Il va me convaincre, et je vais finir par accepter".

Il a alors raconté qu'il avait pour mission de se faire exploser dans un bar du XVIIIe mais qu'après avoir vu dans le bar "ces gens en train de danser, de rigoler. J'ai renoncé, par humanité, pas par peur. Je ne voulais pas les tuer". Cela n'a guère convaincu l'accusation.

Ce n'était alors plus le "combattant de l'État islamique" autoproclamé au premier jour du procès. En témoignent ses propos qui ont suivi lors d'un ultime interrogatoire : "Je vous demande de me pardonner. Je sais que la haine subsiste […] je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération."