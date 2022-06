L'Otan lance formellement le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande

L'Otan a formellement lancé mercredi le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande, indique une déclaration approuvée par les chefs d'État et de gouvernement des trente pays alliés, réunis en sommet à Madrid.

"Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter la Finlande et la Suède à devenir membres de l'Otan et avons convenu de signer les protocoles d'adhésion" de ces deux pays nordiques, historiquement neutres, précise le texte.

"Lors de toute adhésion à l'Alliance, il est d'une importance cruciale que les préoccupations de sécurité légitimes de tous les Alliés soient dûment prises en compte. Nous nous félicitons dès lors que la Turquie, la Finlande et la Suède aient conclu à cet effet un mémorandum trilatéral", qui a été signé mardi soir par les ministres des Affaires étrangères des trois pays, ajoute la déclaration.

"L'adhésion de la Finlande et de la Suède sera bénéfique pour leur sécurité, renforcera l'Otan et rendra la zone euro-atlantique plus sûre. La sécurité de la Finlande et de la Suède est un sujet de première importance pour l'Alliance, y compris pendant la durée du processus d'adhésion", poursuit le texte, qui rappelle la politique de la porte ouverte de l'Alliance atlantique.