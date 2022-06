Suite à son succès sur TikTok, il met ses études en pause

Mateo, 21 ans, était étudiant dans une école de commerce de Lyon. Mais ça, c'était avant qu'il ne cartonne sur TikTok. Comme l'explique le site ActuLyon, le jeune homme a mis ses études en pause afin de surfer sur le succès qu'il a acquis grâce à son compte.

A l'heure actuelle, chaque vidéo du jeune homme est visionnée des millions de fois. Le concept de base est pourtant très simple. Depuis le balcon de sa fenêtre, le jeune homme, armé de son mégaphone, demande à des gens de s'enlacer ou de s'embrasser. Il publie ensuite le résultat sous forme de capsules courtes. "Avant, je faisais des vidéos de micro-trottoir, mais ça n'a pas vraiment marché", explique-t-il au site. "Et puis un jour, j'étais chez un ami qui avait un mégaphone. Je me suis mis à la fenêtre et j'ai parlé aux passants tout en étant filmé. C'est de là que tout est parti."

Depuis, "le gars au mégaphone", comme il se surnomme, connait le succès en semant la joie et l'amour autour de lui. Les messages qu'il fait passer grâce à son mégaphone sont en effet toujours positifs. "Je reste toujours respectueux et la plupart des personnes réagissent super bien et jouent le jeu."

Fort de sa notoriété et de ses centaines de milliers d'abonnés, Mateo se rêve en influenceur. Il aspire à gagner sa vie de cette façon, et à collaborer avec des marques.