"Un message extrêmement clair", "J'ai peur qu'on crée des monstres" : les réactions des victimes et des avocats au procès des attentats du 13-Novembre

Voici quelques-unes des nombreuses réactions recueillies par l'AFP à l'issue du verdict:

- Sophie, rescapée du Bataclan: "Les peines sont assez lourdes. Ils ne sortiront pas tout de suite de prison. On va savourer, je ressens beaucoup de soulagement. Dix mois de procès, ça aide à se reconstruire. C'est fini, ça va faire un vide".

- Bruno Poncet, rescapé du Bataclan: "Certaines peines peuvent paraître un peu lourdes. Je me pose la question de nos prisons qui sont déjà surchargées. J'ai peur qu'on crée des monstres (...) C'est un vrai soulagement d'avoir fini avec le procès (...) il y a une peur du vide aujourd'hui mais il est temps d'en sortir. Je vais reprendre le travail lundi, j'ai hâte".

- Olivier Fisher, blessé au bar Le Carillon: "Je suis extrêmement satisfait des peines prononcées (...) c'est un message extrêmement clair adressé à l'ensemble de personnes tentées par l'islamisme radical".

- Philippe Dupeyron, président de l'association de victimes 13onze15: "Elle (la cour) a décidé la plus extrême sévérité. Je suis convaincu que cela satisfera une partie des victimes (...) Ceci dépend de chaque individu, certains avaient besoin de cette peine (la perpétuité incompressible contre Salah Abdeslam)".

- Arthur Dénouveaux, président de l'association de victimes Life For Paris: "Le chemin face à cette horreur a été de se reconstruire en groupe, et pas individuellement. On avait besoin de se serrer les coudes et d'entendre ce que la justice avait à nous dire après six ans et demi (...) J'ai quand même l'impression d'un immense gâchis, on envoie des gens en prison, il y a eu plus de 130 morts et la justice vient réparer l'innommable. En réparant, on ne revient pas en arrière. Avant de penser l'après, je vais digérer le fait qu'on a fini une première boucle. J'espère conjuguer le mot victime au passé".

- Me Gérard Chemla, avocat de parties civiles: "On a la sensation après le verdict qu'on tourne une page (...) Ils ont pris une décision qui était très motivée. Les peines prononcées ne sont pas excessives (...) On est à un moment satisfaisant pour tout le monde, en tous cas pour la justice".

- Me Jean Reinhart, avocat de parties civiles: "Les parties civiles constatent avec satisfaction qu'on y a eu des peines données avec intelligence et discernement".

- Me Xavier Nogueras, avocat de Mohammed Amri, condamné à huit ans d'emprisonnement: "Les peines sont quasiment toutes en dessous des réquisitions (...) sur l'argumentation juridique, on n'est pas d'accord. On a combattu notamment sur (la qualification d') association de malfaiteurs terroriste, c'est un échec. Néanmoins on constate que ce sont des peines correctes qui font preuve d'humanité".

- Me Ilyacine Maallaoui, avocat de Sofien Ayari, condamné à trente ans de réclusion: "J'ai la sensation que juridiquement nous avons été entendus. Depuis le début de ce procès, nous souhaitons mettre en exergue qu'il n'y avait pas de complicité (...) j'ai la sensation que la cour nous a écoutés".

- François Hollande, ancien président de la République (2012-2017): "avec le verdict qui vient d'être rendu par la Cour s'achève le procès des attentats du 13 novembre. Il était attendu, espéré, mais aussi redouté. Il devait avoir lieu. Il était exceptionnel. Il fut exemplaire (...) Au-delà des peines prononcées, je pense aujourd'hui à toutes les victimes. Leurs blessures demeurent et leur chagrin ne s'éteindra jamais".

