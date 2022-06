Etudiant et ancien chroniqueur de TPMP, Louis Boyard est l'un des plus jeunes députés de France

Lors des dernières élections législatives, les Français ont élu les deux plus jeunes députés de l'histoire de la République : Tematai Le Gayic et Louis Boyard. Ces jeunes sont tous les deux âgés de 21 ans et encore étudiants, mais ils ne sont pas membres du même parti. Tematai Le Gayic, dont on vous a déjà parlé dans cet article, va siéger avec la Gauche démocrate et républicaine (GDR) tandis que Louis Boyard est un élu de la France Insoumise (LFI).

Si leurs convictions sont légèrement différentes, les deux étudiants les défendent avec force. Le premier s'est battu contre la précarité étudiante et a défendu l'accès à la culture à travers des cours de tahitien et de danse polynésienne, l'autre a milité contre la présence d'amiante dans son lycée, contre la plateforme Parcoursup et en faveur des gilets jaunes. L'engagement de Louis Boyard a été tellement remarqué qu'il a été invité à quelques reprises par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste!. Avant de devenir un chroniqueur régulier de TPMP. A la télévision, l'étudiant en deuxième année de droit à Paris Panthéon Assas a tenu tête à de nombreux invités, ce qu'il compte également faire à l'Assemblée.

"On a des combats à mener donc j'ai plutôt hâte de commencer", a déclaré l'ancien président de l'Union nationale des lycéens (UNL) à BFM TV. Pour son premier jour dans l'hémicycle, il s'est déjà fait remarquer en refusant de serrer la main des députés Rassemblement National (RN). Au cours de ces 5 prochaines années, il défendra ses positions sur la jeunesse, l'éducation et l'écologie.