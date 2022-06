La Commission européenne fait un usage trop peu réfléchi des consultants externes, constate la Cour des comptes : "Elle devrait veiller à rentabiliser au mieux l’argent qu’elle dépense”

La Commission européenne dépense à peu près un milliard d’euros par an (971 millions, en 2021) pour financer des activités de conseil, d’étude, d’évaluation et de recherche menées par des consultants extérieurs. Sur une période courant de 2017 à 2020, le coût de l’usage par la Commission de services de ce type représentait environ 3,7 milliards d’euros, a calculé la Cour des comptes européenne, qui publie un rapport sur ce sujet.

Les résultats sont-ils à la hauteur de l'investissement ? "Il peut s'avérer utile, voire nécessaire, d'externaliser certaines tâches", souligne François-Roger Cazala, le membre de la Cour qui a mené l'audit. "Mais la Commission européenne devrait veiller à rentabiliser au mieux l'argent qu'elle dépense"(celui des contribuables européens, NdlR) complète le Français. Or, constate la Cour, la façon dont la Commission, ses directions générales et les agences de l'Union engagent et utilisent des consultants extérieurs ne permet pas de le garantir.

Il est d'autant plus nécessaire de corriger le tir, que le phénomène prend de l'ampleur. Même si, précise M. Cazala, il n'est pas démesuré par rapport à ce qu'on voit dans les États membres. "La Commission dépense 0,61 % en services de consultance pour plus de 1 % du budget, en France", souligne l'auditeur, admettant qu'il est "difficile de comparer une institution avec un État membre".

Le rapport ne porte d'ailleurs pas sur le fait que la Commission ferait un usage immodéré des consultants, insiste-t-il, mais s'intéresse aux procédures "qui doivent permettre d'assurer qu'elle n'exagère pas. Or, nous constatons des manquements dans la procédure".

Plus de 8000 contrats passés entre 2017 et 2019

Au cours de la période 2017-2019, visée par l'audit, la Commission a signé 8 009 contrats pour une valeur de 2,7 milliards d'euros avec 2769 consultants extérieurs, sollicités pour appuyer 45 directions générale (DG), services ou agences exécutives – le rapport de la Cour ne traite pas des consultants informatiques, "ce qui mériterait un rapport en soi", glisse l'auditeur.

La Commission fait appel à ces services externes – universités, instituts de recherche, experts indépendants, sociétés de gestion, d'informatique et d'ingénierie, organisations non gouvernementales... – pour alimenter les processus lui permettant de prendre et de mettre en œuvre ses décisions, ou pour soutenir son fonctionnement administratif.

Ces services externes (situés à 98 % dans l'Union, et en particulier en Allemagne, en France, au Royaume-Uni pré-Brexit, en Belgique et aux Pays-Bas) fournissent à la Commission des ressources complémentaires et nécessaires, des compétences spécialisées, participent à la conception et à la mise en œuvre de programmes ou apportent des éclairages indépendants. Les activités de conseil représentent 72 % des contrats passés, les études 14%, les évaluations 8% et la recherche 6%.

Des directions générales très demandeuses

Neuf DG de la Commission font un usage intensif de consultants externes, et ont passé 80 % des contrats durant la période étudiée, pour un montant total de 2,1 milliards. Les consultants externes interviennent principalement dans le domaine de la mise en œuvre les politiques de voisinage et d'élargissement de l'UE, des partenariats internationaux, des instruments de politique étrangère et des actions en faveur de l'environnement et du climat, lit-on dans le rapport.

Aussi sur le podium des gros consommateurs de consultants externes, trouve-t-on la DG Near (660 millions de contrats), en charge de la politique de voisinage et d'élargissement de l'Union et la DG Développement et coopération (Devco), qui a passé des contrats pour 554 millions), puis IPE (le service des instruments de politique étrangère, 253 millions).

Ce sont les DG qui déterminent les besoins en consultants externes et doivent veiller à y recourir de manière efficiente et efficace. La DG Budget et le secrétariat général de la Commission, tour de contrôle de l’institution, fournissent des orientations et des conseils pour garantir que les DG planifient et gèrent les engagements de consultants externes de manière cohérente. Le conseil d’administration de la Commission supervise la bonne allocation des ressources et la gestion des risques.

Ce cadre adopté par la Commission pour régir l’utilisation de ces services externes présente d’importantes lacunes, juge la Cour. Celle-ci est arrivée à cette conclusion en analysant les instructions et lignes directrices de la Commission concernant les consultants externes, les rapports, en menant des entretiens dans 11 DG et une agence et en analysant 20 contrats.

Risque de concentration, de dépendance et de conflits d’intérêts

Le rapport de la Cour fait état de lacunes en ce qui concerne l'évaluation et la documentation de l'analyse de la nécessité de faire appel à des services externes. Si elle est menée de façon systématique pour ce qui concerne les études et les évaluations (22 % des contrats), ce n'est absolument pas le cas pour la recherche ni pour le conseil. "Pour beaucoup d'activités utilisées pour mettre en place des programmes, comme de l'assistance technique à des pays tiers, par exemple, nous n'avons pas trouvé d'évaluation établissant que l'usage de consultants externes était la solution la plus appropriée", note M. Cazala.

Ensuite, la Cour estime que la Commission ne prête pas suffisamment attention aux risques qui peuvent découler de l'utilisation de consultants extérieurs. Parmi ceux-ci, le risque de concentration, bien réel si on analyse les chiffres.

Dix prestataires de services se sont partagés 16 % des 8009 contrats, qui représentaient 22 % du montant total des contrats, soit 600 millions d'euros pour la période 2017-2019. Deux fournisseurs ont passé respectivement 174 et 162 contrats auprès de 19 DG, un autre 122 contrats avec 21 DG. A la DG Estat (statistiques), 10 prestataires se partagent 20 % des contrats, mais ceux-ci représentent 87 % du montant total des contrats passés. A la DG Near, 10 prestataires ont signé 3 % des contrats, mais "pèsent" 41 % du montant total.

Ce risque de concentration induit celui de donner un avantage concurrentiel à ces importants fournisseurs de services, au détriment de plus petits acteurs, mais aussi de créer une dépendance excessive des services de la Commission vis-à-vis de certains contractants (et vice-versa).

Le troisième risque est celui des confits d'intérêts, que la vérification formelle ex ante opérée par la Commission ne permet pas d'éviter : le risque que des activités des consultants externes (ou de leurs filiales ou succursales) soient en conflit avec le contrat conclu avec la Commission ; le risque que des consultants externes servent différents clients (au sein et en dehors de la Commission) avec des intérêts contradictoires entre des missions étroitement liées. La Cour épingle encore le risque posé par le phénomène de "pantouflage" ou de "portes tournantes", de fonctionnaires européens passant dans le secteur privé ou d'acteurs du privé rejoignant les rangs de la Commission.

Évaluation insuffisante de la performance

Enfin, les processus d'évaluation du travail des consultants externes est insuffisant, juge la Cour des comptes. Toutes les DG ne mènent pas de façon systématique l'évaluation du coût-avantage de l'emploi de consultants extérieurs, épingle le rapport. Par ailleurs, la communication des résultats de ces évaluations est mal partagé. Conséquence : "Cette lacune réduit la capacité de la Commission à cerner les avantages des services fournis et à en rendre compte", est-il écrit dans le rapport.

De plus, les systèmes d'information de la Commission ne fournissent pas d'informations précises et fiables sur le volume et les types de services acquis auprès de consultants externes, et le recours à ceux-ci, ne fait pas l'objet d'un compte rendu systématique. Bref : la Commission utilise des services externes sans vraiment réfléchir aux besoins, aux avantages et aux risques.

La Cour des comptes a fait à la Commission une série de recommandations pour qu'elle améliore l'usage qu'elle fait des consultants externes. "Nous avons été satisfaits de constater qu'elles ont toutes été acceptées", a précisé M. Cazala. "Nous ne lui demandons pas d'utiliser plus ou moins de consultants ou différemment. Nous lui demandons de le faire avec sagesse. Et nous pensons qu'ils pourront le faire en améliorant les procédures".