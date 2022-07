Les infections au coronavirus au Royaume-Uni ont augmenté de plus d'un demi-million en une semaine.

Le nombre d'infections Covid au Royaume-Uni a augmenté de plus d'un demi-million

L'augmentation a vraisemblablement été entraînée par les variantes omicron BA.4 et BA.5. Le nombre d'admissions dans les hôpitaux continue également d'augmenter, avec les premiers signes d'une augmentation des admissions de personnes âgées en soins intensifs.

On estime que 2,3 millions de personnes ont été infectées par le virus au Royaume-Uni la semaine dernière, soit une augmentation de 32% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres du Bureau des statistiques (ONS). Il s'agit du nombre d'infections le plus élevé depuis avril, mais il est toujours inférieur au nombre de fin mars, lorsque 4,9 millions d'infections avaient été diagnostiquées au plus fort de la vague BA.2.

"Dans tout le Royaume-Uni, nous avons constaté une augmentation de plus d'un demi-million d'infections, probablement causées par l'avancée des variantes BA.4 et BA.5", a indiqué Sarah Crofts, de l'ONS. "Cette augmentation est vue à tous les âges et dans toutes les régions."

En Écosse, un habitant sur huit avait le Covid la semaine dernière, en Angleterre un sur 30, au Pays de Galles un sur 45 et en Irlande du Nord un sur 25.