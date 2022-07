Deux randonneurs belges secourus dans les Alpes françaises grâce aux pompiers bruxellois

Les deux hommes, âgés d'une trentaine d'années, sont sains et saufs. Ils étaient à une altitude de 3.800 mètres et ne parvenaient plus à redescendre alors que la nuit était tombée. Le réseau de téléphonie n'était pas accessible dans leur zone pour contacter directement la centrale d'urgence en France. Internet étant cependant opérationnel, ils ont pu alerter un de leurs amis à Anvers via l'application WhatsApp. Ce dernier a prévenu les secours d'Anvers, qui ont passé l'information vers 02h45 du matin à la centrale d'urgence 112 de Bruxelles. Les opérateurs ont alors donné les coordonnées GPS à leurs collègues français. Les secouristes ont dû attendre quelques heures que la météo s'apaise pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions.

Walter Derieuw tient à préciser que le numéro d'appel d'urgence 112 est accessible dans les 27 pays membres de l'Union européenne et en Suisse, et qu'il permet d'alerter aussi bien les ambulanciers les pompiers que les policiers. Une application 112 est de plus opérationnelle en Belgique.